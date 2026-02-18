Мороз и периодический снег: погода в Калининградской области 18 февраля

Днём в среду, 18 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой кратковременный снег. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит −4°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер юго-западный, 3 м/с.



Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске −2°C, на востоке области −4°C. На всей территории области ожидается небольшой снег.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно, небольшой снег. Температура утром −7°C, днём −4°C, вечером −5°C. Влажность составит до 100%, давление — 755 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. При этом на дорогах снежный накат, гололедица.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в среду регион окажется «под влиянием окклюзии небольшого циклона над Балтикой» — ожидается умеренный мороз с периодическим снегом, который наиболее интенсивным будет вечером на западе региона, включая Калининград. Местами возможно поземка. «Ветер ночью юго-восточный: в Калининграде и области — слабый/умеренный (2-7 м/с), у побережья умеренный (3-9 м/с), на Куршском заливе и косе в порывах до 12-14 м/с. Утром и днем ветер переменный с юго-восточного на юго-западный, слабый/умеренный (2-8 м/с), вечером на побережье ветер западный/северо-западный, умеренный (3-8 м/с), порывистый. Атмосферное давление будет повышаться с 755 до 757 мм.рт.ст.», — рассказывают метеолюбители.