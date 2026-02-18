«Ворота» анонсировали выставку современной мозаики калининградского автора

В арт-пространстве «Ворота» 26 февраля состоится открытие выставки современной мозаики «Предмет, возможно, краткосрочного использования» от калининградского автора Юрия Чернышова (6+). Анонс размещён в группе учреждения «ВКонтакте».



«В экспозиции показаны обычные предметы повседневной жизни — утоптанные, частично погребённые, словно забытые. У них больше нет владельцев, функций или объяснений. Они лишены привычного контекста, и от них остаются только материал и форма. Выставка задаёт простой вопрос — что останется после нас? Не наши намерения и не наши объяснения, а материальные следы, как обломки потребления. В этом контексте повседневные предметы оказываются своеобразными свидетелями эпохи», — говорится в анонсе.

Юрий Чернышов — калининградский уличный художник, фотограф. Работает в стиле мозаики. Главный лейтмотив работ — классические сюжеты, которые пересекаются с современными тенденциями и смыслами.

Открытие состоится в 19:00, вход свободный.