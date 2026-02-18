Рособрнадзор: ЕГЭ по истории станет основным предметом для гуманитариев в 2027-м

Рособрнадзор: ЕГЭ по истории станет основным предметом для гуманитариев в 2027-м

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2027 году станет превалирующим предметом для поступающих на ряд социально-гуманитарных направлений в российские вузы. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «Интерфакс».

«2026-й, так скажем, переходный. [...] А вот в 2027 году уже будут изменения, связанные с тем, что история будет превалирующим предметом при поступлении на гуманитарное направление. И здесь ребята, которые [...] осенью пришли в 10-й класс, об этом знают. Мы не раз об этом в информационном поле говорили», — cказал он на пресс-конференции, посвященной старту кампании ЕГЭ 2026 года.

Напомним, что в июне 2025 года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные и социально-экономические специальности в вузы.


