В мэрии предупредили о мошеннических звонках под предлогом вручения наград

Мошенники под предлогом вручения наград — грамот, орденов и медалей — обзванивают калининградцев от имени администрации Калининграда и выманивают персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Данные собирают «якобы для отправки в Москву, но могут придумать и другие причины». Для придания доверительности беседе и достоверности происходящего человека приглашают на встречу в мэрию.

«Тема наград эксплуатируется негодяями как психологическая уловка, чтобы жертва действовала быстро и необдуманно. Особенно часто на неё попадаются люди старшего поколения. Заявляем официально: никогда наши сотрудники не станут по телефону или через мессенджеры выяснять номер паспорта или СНИЛС. Сведения о наградах и поощрениях официальные учреждения рассылают через госуслуги, по почте или лично (с обязательным предъявлением служебного удостоверения)», — говорится в сообщении.

О подобных звонках администрация просит сообщать в полицию. «Завладев чужими персональными данными, в том числе профилем на госуслугах, мошенники могут попытаться оформить кредит, получить фиктивный налоговый вычет, зарегистрировать липовую фирму или использовать их для обмана других людей», — подчёркивают в пресс-службе.