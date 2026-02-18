Корпорация развития отменила аукцион на демонтаж фундамента Дома Советов

Корпорация развития Калининградской области отменила аукцион на поиск подрядчика для второго этапа демонтажа Дома Советов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Распоряжение об отмене процедуры закупки подписано 16 февраля генеральным директором Корпорации развития Дмитрием Лапицким. Для уточнения причин «Новый Калининград» направил в АО запрос на получение информации.

Аукцион на поиск подрядчика был объявлен 13 февраля. Начальная цена контракта составила 161,4 млн руб. Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо было выполнить демонтаж здания ниже нулевой отметки с разборкой фундамента. Работы должны были быть завершены в течение 400 календарных дней с даты заключения договора. Перед началом же демонтажа на площадке требовалось провести спасательные археологические работы, так как на территории находится объект археологического наследия — руины Королевского замка.

Дом Советов разобрали до нулевой отметки в августе 2024 года. В июле 2025 года сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект второго этапа демонтажа здания Дома Советов. Как сообщал экс-глава Корпорации развития Андрей Толмачёв, разбор всех объектов на территории Центральной площади изначально планировался в три этапа. Первый предусматривал снос самого здания Дома Советов и части фундамента на нулевой отметке. Второй этап предполагает разбор нижней части и фундамента в цокольном помещении. На третьем этапе рабочие должны будут убрать фонтаны и водные резервуары, также находящиеся на этой площадке.

«Я сейчас не могу вам ответить, будет ли всё разбираться. <...> По мере освоения или развития территории мы будем смотреть, что конкретно будет исполняться на этих этапах. Может быть, ограничимся первым, можем быть начнём реализацию второго и третьего. <...> Сейчас мы больше заняты концепцией развития этих земель», — уточнял Толмачёв.

Итоги конкурса по сносу Дома советов были подведены в марте 2023 года. Победителем стало ООО «Техноресурс» из Калининграда, снизившее начальную цену более чем на 63 млн рублей — со 191,4 до 127,7 млн рублей.

Изначально снести сооружение должны были в течение 14 месяцев с момента заключения контракта. Затем срок завершения работ сдвинули на три месяца вперёд. О том, что у подрядчика возникнут трудности, и быстрым снос не будет, «Новому Калининграду» сообщала бывшая сотрудница СМУ-4 Татьяна Василенко, отвечавшая за качество строительства этого объекта.