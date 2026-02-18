Совет депутатов Калининграда согласовал проект генплана Гурьевского округа

Совет депутатов Калининграда согласовал проект генплана Гурьевского округа
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Горсовет Калининграда

Депутаты городского совета Калининграда согласовали проект генерального плана Гурьевского муниципального округа. Решение было принято на заседании в среду, 18 февраля.

Проект утвердили при условии устранения замечаний. Требуется исключить функциональную зону складирования и захоронения отходов в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:03:091104:380, установление которой может оказать негативное воздействие на окружающую среду Калининграда.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь указанного участка — 171720 кв.м. Разрешено сельскохозяйственное использование.

За согласование проекта генплана Гурьевского округа проголосовал 21 депутат.

