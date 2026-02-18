Мэрия ищет подрядчика для строительства склада на улице Гагарина за 92,8 млн

Администрация направляет более 92 млн рублей на работы по строительству склада на улице Гагарина, 103-103А. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки - электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 26 февраля, итоги подведут 2 марта.

Работы необходимо выполнить в течение 275 дней после заключения договора, ввести в эксплуатацию объект требуется в течение 30 дней после завершения строительства. Согласно документации, перед началом работ подрядчику предстоит вырубить 14 деревьев. Вместимость стеллажей на одноэтажном складе должна составлять 312 тонн.

Ранее власти выдали разрешение на строительство склада на ул. Гагарина общей площадью 461,31 кв. м. Разрешение будет действительно до 1 сентября 2026 года.

