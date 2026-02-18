Зоозащитники: 70% животных в приюте — домашние кошки и собаки

В реабилитационном центре для бездомных животных «Славянское» порядка 70% животных — это бывшие домашние кошки и собаки. Об этом сообщила директор приюта Екатерина Ублинская во время совещания с представителями государственных и некоммерческих организаций, занимающихся проблемами реабилитации и защиты безнадзорных животных, передает пресс-служба областного правительства.

На совещании обсуждались возможности для взаимодействия и инструменты господдержки, доступные для общественной деятельности в сфере зоозащиты. Ублинская уточнила, что, помимо финансовой составляющей, для частных приютов крайне актуальны вопросы правового регулирования для обязательной регистрации домашних животных посредством чипирования и создание общедоступного регистрационного реестра. Наличие нормативной базы позволит обеспечить ответственность владельцев за содержание своих питомцев и ввести штрафы за нарушение обязательств перед ними.

Фото: пресс-служба правительства

Кроме того, особое внимание уделили возможностям предоставления финансовой помощи некоммерческим организациям, работающим в сфере содержания и реабилитации бездомных животных. В частности, представители министерства муниципального развития и внутренней политики области проинформировали участников совещания о возможности получения субсидий и грантов для развития инфраструктуры приютов, а также выразили готовность оказать содействие в подготовке необходимых документов и сопровождении соответствующих проектов.

По итогам заседания стороны договорились консолидировать усилия для улучшения ситуации с содержанием и защитой бездомных животных в регионе и провести серию совместных выездов в приюты.

«Прежде всего, отмечу, что и государственные приюты для безнадзорных животных, и частные НКО делают сегодня одно общее дело — мы стремимся улучшить условия жизни безнадзорных животных в Калининградской области. И в этом плане крайне важно скоординировать наши действия, сформировать конструктивный диалог между властью и обществом в решении проблем, связанных с увеличением числа безнадзорных животных и обеспечением достойных условий их содержания», — подчеркнул министр сельского хозяйства Артем Иванов.