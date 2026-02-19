21-летний калининградец получил срок за участие в террористической организации

К лишению свободы осужден 21-летний калининградец, обвиняемый в участии в террористической организации и других преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2023-2024 гг. И., «разделяя цели и взгляды неонацисткой идеологии, принимал активное участие в деятельности террористической организации, создал и администрировал телеграм-канал, в котором публиковал материалы и сообщения, призывающие к сбору денежных средств для финансирования терроризма».

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры области калининградец осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима.