Экспертиза одобрила проект капремонта здания администрации в зоопарке

Проект капитального ремонта здания администрации МАУК «Калининградский зоопарк» литер А1 прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 17 февраля. Документацию для экспертизы подготовило краснодарское ООО «Бау Проект». В качестве экспертной организации выступило Главное управление государственной экспертизы России. Указанный застройщик — Калининградский зоопарк.

Ранее пресс-служба администрации города сообщила, что в зоопарке грядут «масштабные преобразования». Которые включают в себя «долгожданный жирафник» и капремонт бассейна ластоногих. Кроме того, в планах строительство нового террариума, который «поразит своим разнообразием экзотических рептилий и амфибий», и создание нового объекта для медведей, который должен обеспечить животным простор и условия, максимально приближенные к естественным. Также в зоопарке планируют приступить ко второй очереди строительства площадки «Прыг-Скок».

По данным сайта Prussia39, строение ранее было зданием общественных собраний, построенное «по проекту Отто Вальтера Куккука в стиле барокко в 1911 году на месте сгоревшего в 1910 году деревянного. В здании размещались: ресторан, кафе, зрительный зал на 2 500 человек».

Портал сообщает, что в ходе боевых действий здание пострадало и в послевоенное время было восстановлено и переоборудовано под слоновник.

«Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 здание общественных собраний получило статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения», — сообщает Prussia39.





Здание общественных собраний. Кёнигсберг, 1911-1925 годы, фото: сайт Prussia39