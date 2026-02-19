В Калининграде ищут подрядчика, который построит съезд к новой базе МБУ «Чистота»

В Калининграде ищут подрядчика, который построит съезд к новой базе МБУ «Чистота»
Фото пресс-службы администрации Калининграда
Власти Калининграда готовы заплатить почти три миллиона рублей подрядчику ,который обустроит съезд с Восточной эстакады к будущей новой базе МБУ «Чистота». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная цена, которую предлагают за работы по объекту: «Устройство съезда с Восточной эстакады (ул. Маршала Покрышкина) к базе МБУ „Чистота“ в г. Калининграде» составляет 2 899 842,52 ₽. Заявки от участников принимаются до 25 февраля, итоги электронного аукциона подведут 27-го. Срок исполнения контракта — 90 календарных дней.

«Новая база МБУ „Чистота“ появится в промзоне рядом с РТС „Восточная“ в районе Московского проспекта и улицы Маршала Покрышкина. На базе преимущественно будут храниться противогололёдные материалы (ПГМ). Таким образом, технике нашего коммунального предприятия при уборке этой части города не придётся каждый раз возвращаться на Мусоргского для пополнения запасов ПГМ. То есть сократится холостой пробег и повысится оперативность», — уточнили в горадминистрации.

