В Калининграде анонсировали лекцию урбаниста Аркадия Гершмана о трамвае и не только

В среду, 25 февраля, в Калининграде пройдет онлайн-лекция «Трамвай не самоцель» (16+), которую прочтет урбанист и автор проекта «Город для людей» Аркадий Гершман. Об этом сообщают организаторы мероприятия — сообщества общественников «Культурная индустриализация» и «Ратсхоф город-сад».

«Многие думают, что надо просто купить новые трамваи или автобусы, после чего „город поедет“. Но это не так. Урбанист Аркадий Гершман расскажет, почему на вопрос мобильности надо смотреть шире, <...> почему трамвай — это не цель, а лишь средство. И почему даже самый дорогой и инновационный вид транспорта окажется бесполезным куском металла, если забыть про путь жителя до остановки. В общем, поговорим о том, как не наломать дров и действительно улучшить город», — уточняют организаторы.

Онлайн-лекция в Доме китобоя начнется 25 февраля в 18.30. Вход — 300 рублей.