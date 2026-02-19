Беспрозванных: в Калининграде появилось 10 новых машин скорой медпомощи (видео)

Десять машин скорой медицинской помощи прибыли в Калининград, в апреле ожидается поступление двух реанимобилей. Машины уже поставлены на учет и начинают работать на линии. Об этом сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных в мессенджере MAX.

Также губернатор отметил, что часть поступившего транспорта планируется отправить в Светлый, Славск, Нестеров и Озёрск.

«Обновление автопарка для меня принципиально важно — много машин старше пяти лет, и сами водители не раз обращали на это внимание. В том числе от качества скорых зависит здоровье пациентов. Работу по замене будем продолжать», — заявил губернатор.

Видео взято из канала Алексея Беспрозванных в МАХе

Напомним, в ноябре этого года сообщалось, что Калининградской области выделили более 90 млн рублей на закупку десяти машин скорой помощи.

Ранее в регионе рассматривался вопрос о передаче скорых в частные руки, однако, как позже заверили в минздраве, окончательное решение на этот счёт не было принято. Против выступали профсоюзы скорой помощи. В начале ноября стало известно, что от идеи передать автомобили скорой помощи на аутсорсинг власти отказались.

Также региональный центр скорой медпомощи ищет подрядчика, который поставит два реанимобиля. Начальная цена договора — 27,3 млн руб. Итоги аукционы подведут 19 февраля. Поставить машины необходимо в течение 45 дней с даты заключения договора.