ЦБ: цены в Калининградской области выросли на 1,11% за месяц

В январе 2026 года цены в Калининградской области выросли на 1,11% по сравнению с декабрем 2025-го. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Годовая инфляция в регионе замедляется пятый месяц подряд и по итогам января составила 7,83%. Этот показатель остается выше, чем в среднем по стране, где он оценивается на уровне 6%, сообщили в пресс-службе.

«Больше всего в январе повысились цены на продовольствие. Услуги за месяц тоже заметно подорожали. Цены на непродовольственные товары в январе выросли менее существенно, чем на продукты и услуги. За 12 месяцев продовольствие и услуги подорожали больше, чем потребительская корзина в целом, а непродовольственные товары — заметно меньше», — говорится в материале ЦБ.

С исключением сезонных факторов цены в январе увеличились сильнее, чем месяцем ранее. В числе причин в Банке России называют рост издержек производителей и поставщиков, а также повышение НДС с 1 января 2026 года.

По прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 году будет находиться вблизи целевого уровня в 4%.

