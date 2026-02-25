В Калининградской области выросло количество объектов бытового обслуживания

В Калининградской области в 2024 году действовало 3497 объектов бытового обслуживания. Годом ранее их количество составляло 3394. Такие данные приводит Калининградстат.

В 2024 году большую часть объектов бытового обслуживания составляли парикмахерские и салоны красоты — 944. Техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств, машин и оборудования занимались 617 предприятий. В 337 предприятиях можно было изготовить или отремонтировать мебель.

«В 2025 году по оперативным данным объём платных бытовых услуг в области составил 20 млрд рублей. Индекс физического объёма бытовых услуг в 2025 году по сравнению с 2024 годом — 105,9%. Рост физического объёма в прошлом году зафиксирован по всем видам бытовых услуг за исключением бань, саун и душевых», — добавляет Калининградстат.