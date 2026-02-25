Служба госохраны отказалась признавать «Виллу Левандовски» ОКН

Власти отказались включать «Виллу Левандовски» на Каштановой аллее в реестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ, 17 февраля, подписал руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ведомство «согласилось с заключением государственной историко-культурной экспертизы, содержащим вывод о необоснованности включения выявленного объекта культурного наследия „Вилла Левандовски“ (...) в единый государственный реестр объектов культурного наследия». В связи с этим служба постановила отказать во включении здания в реестр.

Кроме того, виллу исключат из перечня выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом службы от 28 марта 2011 года. Также признан утратившим силу приказ от 6 сентября 2022 года, которым ранее утверждались границы территории выявленного объекта.

Приказ вступит в силу по истечении десяти дней после официального опубликования.

Речь идет о двухэтажной (в настоящее время — трёхэтажной) вилле начала XX века по адресу Каштановая аллея, 8, расположенной в историческом районе Амалиенау. Здание было построено в 1909 году для торговца Луциана Левандовски. После Второй мировой войны оно сохранилось, однако было существенно перестроено при приспособлении под многоквартирный дом, что, по оценке экспертов, привело к утрате значительной части первоначального облика.

Ранее здание получило отрицательное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Проверка проводилась с 10 августа по 10 сентября 2025 года. Эксперты пришли к выводу, что объект «не обладает необходимыми признаками историко-культурной ценности, установленными законом».

В материалах экспертизы отмечается, что «степень сохранности объекта и отсутствие индивидуальных архитектурных особенностей не позволяют отнести его к памятникам истории и культуры», поскольку были утрачены элементы, формирующие предмет охраны. Ранее вилла учитывалась как выявленный объект культурного наследия, что предполагало действие правовых ограничений на проведение работ.





Фотография объекта по состоянию на 1909-1910гг. Фото: документация экспертизы