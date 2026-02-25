Агентство по рыболовству: калининградские суда могут попасть в трудную ситуацию

Минтранс подготовил проект постановления о введении поэтапного запрета допуска в морские порты России судов старше 40 лет. И это может создать проблемы калининградскому флоту. Об этом на недавней встрече в пресс-центре ТАСС Калининград рассказал директор Агентства по рыболовству Калининградской области Юрий Маслов.



«Этот очень резонансный вопрос. У нас порядка 12–14% таких судов в стране и в частности, в Калининградской области — 7 судов старше 40 лет и 15 — в возрасте от 30 до 40 лет, — сообщил он. — И, конечно, такое решение вызвало бы сложности в работе нашего флота. В связи с этим сейчас готовится соответствующее обращение в Правительству РФ».

По словам Маслова, достаточное большое количество «возрастных» судов в последние годы прошли модернизацию. «По сути, это практически на 80% новые суда. У них много что поменяно: и обшивка корпуса, и главный двигатель, вспомогательные двигатели, и палубное оборудование. И, конечно, мы будем работать, чтобы в проект постановления были внесены поправки, позволяющие нам ещё длительное время работать. Потому что от этого зависит обеспечение продовольственной безопасности калининградцев», — отметил глава Агентства.

«Новый Калининград» направил запрос в региональный минсельхоз с просьбой предоставить информацию о числе кораблей, однако в министерстве воздержались от обнародования информации «в связи с нынешней международной ситуацией».