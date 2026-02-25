Минприроды: массового падежа косуль в Калининградской области не зафиксировано

Минприроды: массового падежа косуль в Калининградской области не зафиксировано
Фото предоставлено минприроды Калининградской области
В Калининградской области не зафиксировано фактов массового падежа косуль. Такой комментарий на официальный запрос «Нового Калининграда» дали в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии. Ранее общественники сообщали о гибели косуль в Гвардейском районе и о фактах массового выхода животных в населенные пункты Зеленоградского, Светлогорского и Балтийского округов.

«После публикации минприроды в соцсетях представители одной из общественных организаций обратились за консультацией по вопросу организации помощи диким копытным животным (косулям и лосям). Минприроды помогли коллегам контактами профильных охотоведов для профессиональной координации действий, — пояснили в пресс-службе. — Относительно информации о гибели косуль сообщаем, что специалисты ведут постоянный мониторинг. На данный момент случаев массового падежа животных на территории области не зафиксировано».

Также в министерстве отметили, что на территории охотничьих угодий охотоведами проводятся все необходимые мероприятия для поддержания популяции. В частности, обустраиваются подкормочные площадки и солонцы.

«Для тех, кто желает присоединиться к помощи, подготовлена специальная памятка. В ней подробно изложен алгоритм действий, позволяющий сделать помощь эффективной и безопасной для зверей. Ознакомиться с памяткой можно здесь», — добавили в минприроды.

Ранее председатель Общества охотников и рыболовов Калининградской области Олег Белкин сообщал, что в Калининградской области порядка 10% диких животных могут погибнуть из-за аномально холодной зимы.
