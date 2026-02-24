Эксперт: в Калининградской области начали сокращать работников

Эксперт: в Калининградской области начали сокращать работников

В последнее время калининградские компании не стремятся сохранить свой персонал. В регионе уже есть тенденции сокращения работников. Об этом в интервью «Балтик Плюс» сообщила руководитель рекрутингового агентства «Персонал-Янтарь» Наталья Воронцова.

«Сохранить — это гораздо лучше, чем уволить и потом опять искать подходящие кадры. Но персонал все равно может параллельно начать искать другую работу», — отметила эксперт.

При этом аналитики «hh» сообщают, что в Калининградской области почти половина работников не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы или для сохранения старой.

