Пенсионерка из Петербурга отсудила у жителя Светлогорска деньги, отданные мошенникам

Фото пресс-службы областного суда
86-летняя жительница Санкт-Петербурга, пострадавшая от действий мошенников, в судебном порядке добилась взыскания похищенных у неё денежных средств с жителя Светлогорска. На имя мужчины был открыт банковский счет, куда женщина переводила деньги. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Пенсионерка из Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском к Ю. о взыскании неосновательного обогащения. Она указала, что в производстве Следственного управления УМВД по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга находится уголовное дело о хищении в августе 2024 года неустановленными лицами принадлежащих ей денежных средств в размере 350 000 рублей. Введенная в заблуждение женщина перевела деньги на продиктованный аферистами по телефону счёт.

При этом в ходе предварительного следствия было установлено, что банковский счёт, на который она перевела деньги двумя транзакциями, открыт на имя ответчика Ю. в московском филиале одного из банков.  Поскольку никаких договорных или иных финансовых отношений между пенсионеркой и ответчиком не было, денежные средства перечислены на счёт ответчика без каких-либо законных оснований.

Установив факт получения Ю. денежных средств, Светлогорский городской суд признал обоснованность заявленных требований пенсионерки и взыскал с Ю. в ее пользу 350 000 рублей, проценты за период с 30 августа 2024 года по 22 января 2026 года в размере 94 099,70 руб., а также до момента момента фактического исполнения обязательства. Решение не вступило в законную силу.

