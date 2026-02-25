В Калининграде назвали размер средней зарплаты железнодорожников

В 2025 году заработную плату на предприятиях Калининградской железной дороги проиндексировали дважды. В итоге среднемесячный показатель вырос до 93 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил 10%, сообщили в КЖД.

На выполнение социальных обязательств, предусмотренных коллективным договором ОАО «РЖД», предприятия Калининградской железной дороги направили 818,6 млн рублей. Социальный пакет на каждого работника составил 108,4 тыс. рублей.

Семь семей железнодорожников в прошлом году получили безвозмездную субсидию на улучшение жилищных условий в связи с рождением ребёнка. Всего 106 семей работников магистрали являются участниками корпоративных ипотечных программ.

Более 2500 человек участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. В настоящее время средний размер ежемесячной негосударственной пенсии железнодорожников составляет более 12 тыс. рублей.

Более 500 сотрудников КЖД, 400 членов их семей и 69 пенсионеров получили санаторно-курортное лечение в здравницах компании. Более 350 детей сотрудников магистрали отдохнули в летних оздоровительных лагерях.

Как сообщил начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, в новом коллективном договоре на 2026-2028 годы сохранился высокий уровень социальных гарантий и льгот, а в отношении некоторых сотрудников — расширился. В частности, это касается многодетных железнодорожников, молодёжных наставников, участников СВО и членов их семей.