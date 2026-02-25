В Калининграде назвали размер средней зарплаты железнодорожников

Все новости по теме: КЖД
В Калининграде назвали размер средней зарплаты железнодорожников

В 2025 году заработную плату на предприятиях Калининградской железной дороги проиндексировали дважды. В итоге среднемесячный показатель вырос до 93 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил 10%, сообщили в КЖД.

На выполнение социальных обязательств, предусмотренных коллективным договором ОАО «РЖД», предприятия Калининградской железной дороги направили 818,6 млн рублей. Социальный пакет на каждого работника составил 108,4 тыс. рублей.

Семь семей железнодорожников в прошлом году получили безвозмездную субсидию на улучшение жилищных условий в связи с рождением ребёнка. Всего 106 семей работников магистрали являются участниками корпоративных ипотечных программ.

Более 2500 человек участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения. В настоящее время средний размер ежемесячной негосударственной пенсии железнодорожников составляет более 12 тыс. рублей.

Более 500 сотрудников КЖД, 400 членов их семей и 69 пенсионеров получили санаторно-курортное лечение в здравницах компании. Более 350 детей сотрудников магистрали отдохнули в летних оздоровительных лагерях.

Как сообщил начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, в новом коллективном договоре на 2026-2028 годы сохранился высокий уровень социальных гарантий и льгот, а в отношении некоторых сотрудников — расширился. В частности, это касается многодетных железнодорожников, молодёжных наставников, участников СВО и членов их семей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter