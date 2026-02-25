СК: 10 человек ждет суд по обвинению в незаконном обороте 394 кг янтаря

СК: 10 человек ждет суд по обвинению в незаконном обороте 394 кг янтаря
Изображение: скриншот видео СК
Следственные органы СК РФ по Калининградской области завершили расследование уголовного дела в отношении десяти жителей региона возрастом от 26 до 52 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча янтаря в крупном размере), ч. 3 ст. 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, а равно его незаконные хранение и перевозка, совершенные в крупном размере организованной группой). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год фигуранты в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную добычу янтаря в акватории Балтийского моря, его транспортировку и незаконное хранение. Для этого соучастники использовали маломерные суда, специальное водолазное оборудование и технические средства для размыва подводного грунта. Общий объем незаконно добытого янтаря составил более 394 кг общей стоимостью свыше 9,1 млн рублей.

«Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы. Собранная доказательная база в полном объеме изобличает всех фигурантов в содеянном. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.


