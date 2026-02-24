Жители Зеленоградска предложили отклонить проект гостиницы в центре города

Изображение: презентация проекта, представленного на градсовете
Участники инициативной группы «Благоустройство Зеленоградска» отправили коллективное обращение первому заместителю губернатора Валерию Шерину, выразив «категорическое несогласие» с предложенным проектом четырехэтажной гостиницы на пересечении ул. Ленина и Толстого. Об этом сообщила муниципальная газета «Волна».

По мнению активистов, участок под застройку критически мал для масштабного объекта. Новое здание, включая его входную группу, из-за недостаточности площади будет расположено аномально близко к тротуару и проезжей части.

Кроме того, по мнению горожан, проект «совершенно не вписывается» в историческую среду: здание будет подавлять соседний исторический дом, нарушив гармонию сложившейся архитектуры центра города. Принципиальна для зеленоградцев и этажность: горожане считают, что в центре города любое новое строительство не должно превышать трёх стандартных этажей и высоту исторических строений поблизости.

Представители инициативной группы также подчеркнули и неприемлемость для города-курорта тёмных фасадов. Ранее активисты уже высказывали мнение, что это неподходящее решение в условиях калининградского климата. По убеждению горожан, тёмное здание будет угнетающе действовать на окружение и людей, а также визуально «украдёт» свет.

В своём обращении активисты подчеркнули, что лучше сохранить существующую застройку или рассмотреть проект принципиально другого масштаба и наполнения — не высотной гостиницы, а гармоничного элемента с предельной высотой в три этажа, в светлом и тёплом оформлении. Инициативная группа предлагает отклонить текущий проект четырёхэтажной гостиницы и обязать инвестора разработать новый вариант, вписывающийся в сложившуюся среду и соответствующий интересам местных жителей.

Напомним, на заседании градсовета был предварительно одобрен проект четырехэтажного отеля на шесть номеров, который должен появиться в центре Зеленоградска на месте одноэтажного павильона, в котором в настоящее время располагается магазин.

В ходе обсуждения проекта отеля главный архитектор муниципалитета Денис Крыщенко обратил внимание на этажность объекта и предложил ее понизить. На это представитель собственника заявила, что им экономически нецелесообразно убирать один этаж, поскольку отель будет в итоге не на шесть номеров, а на четыре. Она заявила, что вместо этого [рекомендаций снизить этажность] администрации «следует обратить внимание на то, что с марта 2025 года никаких мер не принято по сносу частей нежилого здания, которое стоит в центре города даже без постановки на кадастровый учет».

На это отреагировал первый вице-губернатор Валерий Шерин. «Есть экономическая целесообразность, нет экономической целесообразности — это имеет к внешнему виду объекта отношение опосредованное. Совершенно не все желания инвестора могут быть реализованы. <...> А может быть вам здесь с точки зрения экономической целесообразности было бы правильнее 100 номеров делать? Это ж не значит, что здесь Бурдж-Халифа ( небоскрёб высотой 828 метров в Дубае — прим. «Нового Калининграда) должна появиться или автоцентр, правильно? Поэтому сейчас обсуждается внешний облик объекта, архитекторы между собой обмениваются мнениями», — сказал он.

