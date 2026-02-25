Тренер из Зеленоградска завоевала 5 золотых медалей на фестивале по плаванию

Оксана Гинько. Фото со страницы «ВКонтакте Администрации Зеленоградского округа
Оксана Гинько. Фото со страницы «ВКонтакте Администрации Зеленоградского округа
Все новости по теме: Спорт

Тренер-преподаватель зеленоградской спортивной школы «Янтарь» Оксана Гинько завоевала сразу пять золотых медалей на международном фестивале по плаванию. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» администрация Зеленоградского округа.

С 21 по 22 февраля в бассейне БФУ им. И. Канта прошел XXVII Международный фестиваль спринта «Вестер Мастерс», в котором участвовали сильнейшие пловцы из 13 клубов России. В составе сборной Калининграда выступила тренер из Зеленоградска Оксана Гинько. В своей возрастной группе она завоевала «золото» сразу в пяти дисциплинах:50 метров баттерфляем, 100 метров баттерфляем, 50 метров вольным стилем, 50 метров брассом, эстафета 4×50 метров.

Как отметили в администрации Зеленоградска, «Оксана Геннадьевна доказала главное правило настоящего наставника: лучший способ научить — показать личный пример».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter