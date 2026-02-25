Тренер из Зеленоградска завоевала 5 золотых медалей на фестивале по плаванию

Тренер-преподаватель зеленоградской спортивной школы «Янтарь» Оксана Гинько завоевала сразу пять золотых медалей на международном фестивале по плаванию. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» администрация Зеленоградского округа.

С 21 по 22 февраля в бассейне БФУ им. И. Канта прошел XXVII Международный фестиваль спринта «Вестер Мастерс», в котором участвовали сильнейшие пловцы из 13 клубов России. В составе сборной Калининграда выступила тренер из Зеленоградска Оксана Гинько. В своей возрастной группе она завоевала «золото» сразу в пяти дисциплинах:50 метров баттерфляем, 100 метров баттерфляем, 50 метров вольным стилем, 50 метров брассом, эстафета 4×50 метров.

Как отметили в администрации Зеленоградска, «Оксана Геннадьевна доказала главное правило настоящего наставника: лучший способ научить — показать личный пример».