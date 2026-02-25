Раскопки в Южном парке доверили Институту археологии РАН

Контракт на выполнение спасательных археологических полевых работ для устройства парковки в Южном парке заключили с Институтом археологии Российской академии наук. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подписанный контракт разместили на сайте 24 февраля. На его исполнение отводится 287 дней, непосредственно на работы — 250 дней.

В 2022 году стало известно, что власти Калининграда планируют приступить к созданию новых платных парковок в исторической части города. Сообщалось, что первой такой стоянкой должна стать территория в Южном парке. Администрация города объявляла торги по выбору подрядчика для разработки проектной документации по реконструкции парковки в Южном парке. Победителем аукциона стала компания «БалтСитиСервис», предложившая цену в 2,4 млн рублей при начальной цене в 3 млн.

В октябре 2023 года проект благоустройства парковки в Южном парке получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. В проекте отмечалось, что новый парковочный комплекс будет рассчитан на 125 автомобилей и появится на месте старой парковки. Площадь реконструируемого объекта — 0,7 гектара.

В октябре 2025 года экспертиза одобрила проект благоустройства территории многофункциональной парковки.

Предполагается, что дорожки на её территории будут изготовлены из плитки, покрытие проезжей части сделают из гранитной брусчатки. Также планируют установить туалет и пять торговых павильонов. Проект благоустройства предусматривает работы по озеленению, установку малых архитектурных форм и устройство газонов.

Подрядчика для устройства парковки в Южном парке власти искали в ноябре 2025 года. Участие в торгах приняли четыре компании, контракт заключили 9 декабря с ООО СП «Балтдормостстрой». Компания согласилась выполнить работы за 112,6 млн рублей при начальной стоимости 116,7 млн.

По данным источников «Нового Калининграда», работы по археологии ранее были предусмотрены, однако подрядчик приступил к строительству парковки до их выполнения.

Во время торгов работы по спасательной археологии на месте строительства автомобильной парковки у входа в Южный парк со стороны проспекта Калинина подешевели на 5,3 млн рублей. На конкурс было подано две заявки, победитель снизил цену до 15 073 300 рублей.