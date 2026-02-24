Жительниц Калининградской области приглашают на Ночь женского здоровья

Жительниц Калининградской области приглашают на Ночь женского здоровья

Гурьевская ЦРБ предлагает жительницам Калининградской области, независимо от регистрации, принять участие в первой в регионе Ночи женского здоровья. Мероприятие будет проходить 6 марта с 19:00 до 24:00 в поликлинике на Калининградском шоссе, 5 в Гурьевске. Информация об этом размещена в телеграм-канале медучреждения.

Посетительницы акции смогут получить консультации терапевта, акушера‑гинеколога, онколога, дерматолога и эндокринолога. Кроме того, согласно медицинским показаниям и возрасту, участниц ждет следующий спектр исследований: УЗИ малого таза и молочных желез, маммография, исследование мазков на цитологию, мазки на флору, ЦР-анализ на инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), а также ПЦР-анализ на вирус папилломы человека.

«Программа акции разработана для женщин от 18 до 49 лет, но мы будем рады видеть и женщин старшего возраста, — подчеркнули в ЦРБ. — Как принять участие? Просто позвоните по телефону 8 (40151) 3‑32‑32. Мы поможем составить индивидуальный график — так вы сможете пройти все процедуры максимально комфортно и без долгих ожиданий».

