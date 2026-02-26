В Калининграде планируют отремонтировать историческое здание дворца творчества (фото)

В Калининграде планируют отремонтировать историческое здание дворца творчества (фото)
Изображение: скриншот «Яндекс Панорам» (2024 г.)
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Калининграде планируют капитально отремонтировать фасад дворца творчества детей и молодёжи «Янтарь». Учреждение ищет подрядчика для проведения работ. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 26 февраля по 6 марта. Итоги аукциона планируют подвести 11 марта. Максимальная стоимость контракта — 23 455 501 рубль.

Работы необходимо провести по адресу: ул. Судостроительная, 2. Дворец творчества «Янтарь» — объект культурного наследия местного значения «Здание гостиного дома» (начало ХХ века).

