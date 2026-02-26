В Калининграде вынесли на обсуждение проект планировки центра города

Власти Калининграда объявили о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории в границах Гвардейского проспекта, площади Победы, Ленинского проспекта и улицы Театральной в Ленинградском и Центральном районах.

Обсуждения продлятся с 26 февраля по 19 марта 2026 года. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации города в разделе, посвященном общественным обсуждениям и публичным слушаниям в сфере строительства.

С 6 по 12 марта экспозиция проекта будет доступна в МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» на площади Победы, 1, а также в Центральной городской библиотеке имени А.П. Чехова на Московском проспекте.

В эти же даты жители смогут направить предложения и замечания по проекту — через официальный сайт администрации, платформу обратной связи, в журнале учета посетителей экспозиции либо в письменной форме через МКУ «ЦДОД».

Консультации по вопросам внесения изменений в проект планировки территории запланированы на 6 и 10 марта в здании МКУ «ЦДОД».