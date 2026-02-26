Урбанист Гершман о трамваях в Калининграде: всё реально, было бы желание

Возвращение трамваев на улицы Калининграда и правильная расстановка приоритетов приведёт к улучшению качества жизни горожан. В этом вопросе всё зависит от политической воли властей и самих жителей. Такое мнение высказал автор проекта «Город для людей» Аркадий Гершман во время лекции о трамвае. Онлайн-встреча с известным российским урбанистом прошла в среду в Доме китобоя.

Участники встречи поинтересовались у Гершмана, что, на его взгляд, мешает тому, чтобы общественный транспорт и инфраструктура в Калининграде стали удобнее для людей, — политика, узкие улицы, отсутствие денег или что-либо другое. «Дороги, улицы в Калининграде прекрасные... Было бы желание. Действительно транспортная политика — это именно что политика. При ограниченных ресурсах надо расставлять приоритеты», — отметил Аркадий Гершман. По его словам, трамвайная сеть в Калининграде может работать, «как метро на благо всех», и с удобством перевозить гораздо больше людей, чем автомобили. «Но нужно увидеть в этом потенциал», — сказал он.

Урбанист также рассказал, что проблема автомобилизации и некачественной работы общественного транспорта — это не исключительно российская проблема, с ней сталкивались многие города в XX веке. «Просто из-за того, что у нас была более запоздалая автомобилизация, мы столкнулись с этим одними из последних. Но, с другой стороны, мы можем посмотреть, как это работает у других, и сразу понимать, что работает, что не работает, — заметил Гершман. — Но тут важно, чтобы была политическая система, где будут выбирать правильные решения. К сожалению, в нашей текущей действительности куда проще с точки зрения каких-то политических очков за одно лето переложить асфальт, чем десятилетиями заниматься трамваем».

В качестве положительного примера решения вопроса с общественным транспортом автор проекта «Город для людей» привёл Улан-Удэ, где реновировали трамвайное движение, увеличив за десять лет пассажиропоток вдвое. При этом он обратил внимание, что сами трамвайные вагоны — это так называемые «расходники», а самое основное — это инфраструктура. «За 10 лет в Улан-Удэ сложилась своя транспортная школа, и это стало возможно. Хотя раньше находили тысяча и одно оправдание, почему это невозможно. Так что и в Калининграде это тоже возможно, если люди будут этого требовать, что, в принципе сейчас и происходит. То есть как раз городская культура довольно сильно прокачалась, и практические решения с точки зрения логистики, которые раньше казались нормальными, сейчас уже нормальными не кажутся. Это как раз очень здоровый процесс», — заключил урбанист.

Отметим, что встречу с автором проекта «Город для людей» организовали сообщества калининградских представителей общественности «Культурная индустриализация» и «Ратсхоф город-сад».

Подробнее о лекции Аркадия Гершмана читайте на «Новом Калининграде» на следующей неделе.