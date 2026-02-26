Из-за утечки рядом с кинотеатром «Заря» частично затоплен проспект Мира (фото)

В Калининграде на проспекте Мира, напротив памятника землякам-космонавтам, из-за утечки на водопроводе частично затоплена улица в районе кинотеатра «Заря». О том, что вода заливает тротуар и проезжую часть не первый день, «Новому Калининграду» сообщили очевидцы.

В пресс-службе «Водоканала» уточнили, что работы по ликвидации аварии на сетях запланированы на этот четверг.

Фото предоставлено очевидцем

«Областной „Водоканал“ сегодня планирует проведение работ по ликвидации утечки, — сообщили в пресс-службе предприятия. — Потери воды несет предприятие. На квитанциях жителей это никак скажется. Узнать информацию о ходе работ и возможных перебоях водоснабжения можно круглосуточно по телефону горячей линии: (8 40-12) 555-151, доб.1».