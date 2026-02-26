Из-за утечки рядом с кинотеатром «Заря» частично затоплен проспект Мира (фото)

Из-за утечки рядом с кинотеатром «Заря» частично затоплен проспект Мира (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

В Калининграде на проспекте Мира, напротив памятника землякам-космонавтам, из-за утечки на водопроводе частично затоплена улица в районе кинотеатра «Заря». О том, что вода заливает тротуар и проезжую часть не первый день, «Новому Калининграду» сообщили очевидцы.

В пресс-службе «Водоканала» уточнили, что работы по ликвидации аварии на сетях запланированы на этот четверг.

Фото предоставлено очевидцем

«Областной „Водоканал“ сегодня планирует проведение работ по ликвидации утечки, — сообщили в пресс-службе предприятия. — Потери воды несет предприятие. На квитанциях жителей это никак скажется. Узнать информацию о ходе работ и возможных перебоях водоснабжения можно круглосуточно по телефону горячей линии: (8 40-12) 555-151, доб.1».

Напомним, что в начале февраля на другом участке проспекта Мира (в районе поворота на улицу Каменную), также была зафиксирована утечка. Ее устранением сотрудники «Водоканала» занимались несколько дней.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter