В Калининграде начали проводить туры на предприятия для участников СВО

Калининградский филиал фонда «Защитники Отечества» запустил профессиональные туры на предприятия области для участников СВО. Такие встречи будут проходить непосредственно на предприятиях, где ветераны смогут ознакомиться с рабочими местами, обсудить предлагаемые вакансии и условия труда, а также, при достижении договоренности, трудоустроиться. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Первая группа участников СВО уже побывала на «Автоторе». Следующая поездка планируется в ОАО «РЖД». «Программа тура выстроена так, чтобы ветераны не просто посмотрели предприятие, а смогли понять его возможности и перспективы. Акцент — на повышении квалификации и профессиональной переподготовке. Это особенно важно для тех, кто начинает новую карьеру», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

Кроме того, филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает оказывать содействие в трудоустройстве участникам СВО и членам их семей. Чтобы обеспечить ветеранов рабочими местами и возможностями для дальнейшего обучения и карьерного роста, филиал активно сотрудничает с Центром занятости населения и другими организациями. Совместно с потенциальными работодателями также регулярно проводятся ярмарки вакансий.