В Калининграде начали проводить туры на предприятия для участников СВО

В Калининграде начали проводить туры на предприятия для участников СВО
Фото: пресс-служба правительства

Калининградский филиал фонда «Защитники Отечества» запустил профессиональные туры на предприятия области для участников СВО. Такие встречи будут проходить непосредственно на предприятиях, где ветераны смогут ознакомиться с рабочими местами, обсудить предлагаемые вакансии и условия труда, а также, при достижении договоренности, трудоустроиться. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Первая группа участников СВО уже побывала на «Автоторе». Следующая поездка планируется в ОАО «РЖД». «Программа тура выстроена так, чтобы ветераны не просто посмотрели предприятие, а смогли понять его возможности и перспективы. Акцент — на повышении квалификации и профессиональной переподготовке. Это особенно важно для тех, кто начинает новую карьеру», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

Кроме того, филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает оказывать содействие в трудоустройстве участникам СВО и членам их семей. Чтобы обеспечить ветеранов рабочими местами и возможностями для дальнейшего обучения и карьерного роста, филиал активно сотрудничает с Центром занятости населения и другими организациями. Совместно с потенциальными работодателями также регулярно проводятся ярмарки вакансий.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter