Историческую водонапорную башню в Черняховске решили сдать в аренду

Новый собственник исторической водонапорной башни в Черняховске (им в начале этого года стал директор гостинично-развлекательного центра «Парадокс» Сергей Шаранов) решил сдать объект в аренду за 100 тысяч рублей в месяц. О том, что это временная мера, он сообщили «Новому Калининграду».

«Сейчас мы будем делать обследование и проверять техническое состояние, — сообщил о своих планах Шаранов. — Дальше будем придумывать концепт. А чтобы деньги не терять, и чтобы объект не простаивал, мы решили его временно в аренду выставить. А потом уже, конечно, будем какой-то арт-объект или музей делать».

Инвестор также рассказал, что уже успел столкнуться с теми же проблемами, что и предыдущие владельцы.

«Пока мы не можем там коммуникации провести из-за того, что нужно согласие второго собственника», — добавил Шаранов.

В объявлении об аренде на сайте «Авито» говорится, что водонапорная башня в Черняховске — это «гoтовый бизнeс на туриcтичeский сезон 2026 года».

«Кpaткоcpочная аренда нa сeзон 2026–2027 гoдов сpокoм до гoда или более по согласованию сторон. Мы предлагаем помещения под творческие, культурные или прикладные (кафе, магазин) проекты», — говорится в объявлении.

Среди преимуществ площадки называется уникальность, высокая проходимость, привлекательность для туристов, стратегическое расположение и отдельный вход с одной из главных площадей города, а также эксклюзивные просторные пространства.

Напомним, что в январе этого года «Новому Калининграду» стало известно, что в Черняховске закрылся музей «Башня времени», который начал свою работу в конце мая 2024 года на базе упомянутой водолнапорной башни. Предприниматель Алексей Павликов (его компания помимо приспособления башни под музей также занималась восстановлением и переоборудованием под гостиницу исторического здания на улице Спортивной в Черняховске) рассказал, что ему не удалось найти общий язык с компанией «Россети-Янтарь».

Новый собственник объекта Сергей Шаранов ранее уже приобретал похожие объекты: в его активе ряд водонапорных башен в нескольких городах Калининградской области, а также купил бывший дворец культуры Целлюлозно-бумажного завода в Советске, где он планировал запустить культурно-развлекательный комплекс.