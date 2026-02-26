В Прегольском сносят инфраструктуру рыбного хозяйства на озере Карповском (фото)

В микрорайоне Прегольский начали сносить инфраструктуру рыбного хозяйства на озере Карповском. О том, что представители горадминистрации пригнали на берег водоема трактора, которыми они начали демонтировать беседки и лавочки, установленные предпринимателями, «Новому Калининграду» сообщили сами бизнесмены.

«Демонтаж они ведут, не дождавшись решения по апелляционной жалобе, — сообщили предприниматели. — Уже 25 лет мы ухаживаем за водоемом и занимаемся его зарыблением по договору о культурно-рыболовном хозяйстве. Беседки, которые сносят, построены для отдыха населения, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Все эти годы мы не можем спокойно развиваться и работать».

Владельцы хозяйства добавили, что договор, по которому были построены беседки, действует до 2050 года.

В свою очередь в пресс-службе мэрии Калининграда «Новому Калининграду» пояснили, что речь идет о предприятии ООО «Мудрый Пескарь», которое осуществляло пользование озером Карповским на основании договора от 20 ноября 2000 года. В дальнейшем между мэрией Калининграда и ООО «Мудрый пескарь» был заключен договор от 14 сентября 2001 года на передачу в аренду на шесть месяцев участка в Прегольском с кадастровым номером 39:15:111816:2 и площадью 7051 квадратных метров.

«Согласно пункту 2.1 данного постановления ООО „Мудрый пескарь“ необходимо было разработать проект строительства базы отдыха и спортивного рыболовства с учетом требований „Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах“ и согласовать с соответствующими службами.

Срок действия постановления мэра города от 18.04.2001 продлен постановлением мэра города Калининграда от 26.10.2001 до 30.12.2002, — пояснили в мэрии. — Администрацией города решение о предоставлении данного земельного участка ООО „Мудрый пескарь“ не принималось в связи с отсутствием документов, предусмотренных пунктом 2.1 вышеуказанного постановления».

Далее между администрацией и ООО «Мудрый пескарь» действовал пятилетний договор от 14 марта 2012 года на право реализации проекта по организации безопасного отдыха и досуга граждан на берегу озера Карповское. Этот договор был пролонгирован еще на пять лет и истекал 14 марта 2022 года, однако, как уточнили в мэрии, «в связи с неоднократным нарушением условий договора» он был досрочно расторгнут в одностороннем порядке.

«Уведомление о расторжении направлено 19.11.2020 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на юридический адрес ООО „Мудрый пескарь“. Почтовое отправление вручено адресату 06.12.2020, — пояснили в мэрии. — В соответствии с ч. 2 ст. 452 ГК РФ ООО „Мудрый пескарь“ в течение тридцатидневного срока со дня получения уведомления о расторжении договора имело право заявить требование об изменении условий договора. В Администрацию возражений со стороны ООО „Мудрый пескарь“ не поступило, таким образом, договор расторгнут».

После расторжения договора предприниматели неоднократно обращались за предоставлением того же участка с кадастровым номером 39:15:111816:2 в аренду, однако повторно договор заключен не был, однако выездная внеплановая проверка установила, что на участке «без получения необходимых разрешений были самовольно возведены здание кафе и хозяйственные постройки». Далее последовало обращение в суд с требованием освободить участок от незаконных построек (самовольными были признаны одноэтажное с пристройкой и верандой деревянное сооружение, которое использовалось под кафе и административное помещение, каменная баня, деревянная летняя беседка, деревянный туалет и ограждение).

За шестимесячный срок постройки демонтированы не были, а комитет муниципального имущества и земельных ресурсов регулярно отказывал в заключении договора аренды без торгов, так как юридические основания для последнего отсутствуют.

Более того, предприниматели, как уточнили в мэрии, отказались организовать на озере спасательный пост, и он был организован управлением по делам ГО и ЧС самостоятельно.

В отношении же ООО «Мудрый пескарь» было вынесено судебное решение в неосновательном обогащении на сумму 524 783, 92 рублей (в этой сумме добавились проценты в размере 61607,22 рублей), а впоследствии было вынесено еще одно решение на 587 629,02 рублей. По данным пресс-службы мэрии Калининграда, они до настоящего момента не исполнены, и общая задолженность предпринимателей еще на 29 июня 2023 года была 1 112 412 рублей и 61 607 рублей — пеня.