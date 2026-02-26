Калининградцам предлагают обсудить изменения в Генплан на востоке города

Администрация Калининграда объявила о начале общественных обсуждений проекта корректировки Генерального плана города на территории в границах Восточной эстакады, Московского проспекта, улицы Суздальской и СНТ «Сад-9».

Обсуждения пройдут с 26 февраля по 26 марта 2026 года. Ознакомиться с проектом изменений можно на официальном сайте городской администрации в разделе, посвященном общественным обсуждениям в сфере строительства.

С 6 по 16 марта экспозиция проекта будет представлена в МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» на площади Победы, 1, а также в Центральной городской библиотеке имени А.П. Чехова на Московском проспекте. В эти же сроки жители смогут направить свои предложения и замечания по проекту.

Кроме того, консультации по вопросам корректировки Генерального плана запланированы в здании МКУ «ЦДОД» 10 и 12 марта.

Предложения принимаются через официальный сайт администрации, платформу обратной связи, в журнале учета посетителей экспозиции либо в письменной форме через МКУ «ЦДОД».

