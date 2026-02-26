У скандального дома на проспекте Победы разрешили ещё одну вырубку деревьев

Рядом со скандально известным домом на проспекте Победы, 8, в Калининграде разрешили вырубить ещё восемь деревьев и семь кустарников. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Данные заинтересованного лица скрыты, как и в предыдущем порубочном билете. Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111008:477. Разрешение выдано 24 февраля 2026 года и действует до 20 марта 2027-го. Вырубить планируют грабы, клёны, алычу, вишню, бузину, снежноягодник и чубушник. Экологическая ценность вырубаемых зелёных насаждений — 164 балла.

Сохранить необходимо три дерева, пересадить — два. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку семи деревьев и пяти кустарников на территории трёх участков: пр-кт Победы — ул. Адмиральская (КН 39:15:0000000:19574), ул. Кутузова — ул. М. Расковой — пер. Минина и Пожарского (КН 39:15:000000:3224), ул. М. Расковой — пер. Минина и Пожарского (КН 39:15:000000:3223). Компенсационная стоимость оплачена в сумме 205 890 рублей.

Посадить планируют клён остролистный «Роял Ред», клён Фримана, рябину и форзицию промежуточную «Нана» общей экологической ценностью 176 баллов. Саженцы деревьев должны иметь высоту не менее 2,5 м.

Прошлый порубочный билет — на 15 деревьев и один кустарник — был выдан в марте 2025 года.

Разрешение на строительство четырёхэтажного здания со встроенным подземным паркингом и помещениями общественного назначения областные власти выдали Мазилкиной Наталье Михайловне 20 февраля 2025 года. В марте дом «вырос» на один этаж. Как сообщили «Новому Калининграду» в региональном министерстве градостроительной политики, количество надземных этажей увеличили, чтобы исправить допущенную ранее «техническую ошибку». Наталья Мазилкина является сестрой спикера Заксобрания Калининградской области Андрея Кропоткина.

Ранее жители Калининграда, принимавшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Правила землепользования и застройки областного центра, высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы, мотивируя это тем, что указанные изменения ухудшают условия проживания в данном районе. В частности, калининградцы обратили внимание, что размер земельного участка площадью 835 кв. м не соответствует параметрам застройки, предусмотренным для зоны Ж-2 (от 5 до 8 этажей).

Это не единственный скандал, связанный со строящимся домом. Строительные работы на проспекте Победы, 8 около здания Детской музыкальной школы им. Глиэра на ул. Минина и Пожарского не согласовывались с руководством школы и курирующим его комитетом в администрации Калининграда. Местные жители обратили внимание, что башенный кран на стройке угрожает соседнему жилому дому и музыкальной школе. Как утверждает жительница областного центра Ксения Бессонова, в соответствии с федеральными нормами, застройщики обязаны были получить согласование жителей и руководства школы. Она обратилась в Северо-Западное управление Ростехнадзора по Калининградской области, однако там сообщили, что нарушений нет. В ноябре прокуратура Калининградской области организовала проверку по информации о возможных нарушениях при работе башенного крана и другой строительной техники вблизи музыкальной школы.