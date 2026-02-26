Калининградец потерял деньги при покупке автобусных билетов за границу

Калининградец потерял деньги при покупке автобусных билетов за границу

В Калининграде 44-летний мужчина лишился денежных средств, пытаясь купить билеты на автобус в один из городов Прибалтики. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевшей в одной из групп в мессенджере нашел объявление о продаже билетов. Он откликнулся на публикацию, и вскоре с ним связался «представитель администрации автокомпании». Калининградец договорился об оплате билетов и перевел более 9 тыс. рублей на указанный счет. После того, как мошенники получили денежные средства, они перестали выходить на связь. Аферисты обещали прислать билеты на электронную почту мужчины, но их он так и не получил. Осознав, что его обманули, потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В УМВД порекомендовали внимательно изучать интернет-ресурсы, специализирующиеся на продаже билетов, и совершать покупки только на проверенных сайтах.


