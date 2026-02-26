Для «Марципанового домика» у Центрального парка нашли арендатора

Для «Марципанового домика» у Центрального парка нашли арендатора
Фото: ГИС «Торги»
Победителем торгов на право заключения договора аренды муниципального нежилого здания на проспекте Победы, известного как «Марципановый домик», стал предприниматель из Зеленоградска Александр Воронков. Соответствующая информация размещена на сайте ГИС «Торги».

Последнее предложение победителя составило 657 732,5 руб. в месяц при начальной стоимости 138 470 руб. Второй участник аукциона — предприниматель из Краснодарского края Виталий Петров — был готов тратить по 650 809 руб. ежемесячно.

Одноэтажное здание общей площадью 46 кв. м находится на проспекте Победы, 1. Кадастровый номер объекта — 39:15:111019:273. Здание введено в эксплуатацию в 1952 году и находится в муниципальной собственности, ограничения и обременения не зарегистрированы.

Срок действия договора аренды составит 11 месяцев и 29 дней. В документации указано, что здание может использоваться для организации торговой деятельности, оказания услуг общественного питания или досуговой деятельности.

Основным видом деятельности ИП Воронков Александр Сергеевич по ОКВЭД является розничная торговля кондитерскими изделиями в специализированных магазинах. Предприниматель владеет одной торговой маркой М.Zappa.

В январе 2025 года «Марципановый домик» арендовал калининградский предприниматель Михаил Воронков. Тогда лот ушёл за 653,5 тыс. руб. при стартовой цене 95,4 тыс. руб.

