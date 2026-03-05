УМВД: выявлено 5 мигрантов-нелегалов, работавших водителями такси и маршруток

Все новости по теме: Проверки
УМВД: выявлено 5 мигрантов-нелегалов, работавших водителями такси и маршруток

В Калининградской области полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Маршрутка» выявили иностранцев, которые незаконно трудились водителями общественного транспорта и такси. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители проверили свыше 570 объектов, включая маршрутные такси и автобусы, объекты транспортной инфраструктуры и строительства. В результате рейдов составлено 82 административных протокола, из них 52 по ст. 18.8 КоАП РФ, 10 по ст. 18.9 КоАП РФ. Установлено, что пятеро иностранцев осуществляли трудовую деятельность незаконно. К административной ответственности также привлечены 8 работодателей, которые нелегально привлекли на работу мигрантов. В отношении семерых водителей составлены протоколы за административные правонарушения в области дорожного движения.

По результатам рейдов сотрудниками УМВД вынесено 13 решений об административном выдворении за пределы РФ. Принято 25 решений о запрете въезда в страну. Выявлено 16 преступлений в сфере миграционного законодательства. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter