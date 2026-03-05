УМВД: выявлено 5 мигрантов-нелегалов, работавших водителями такси и маршруток

В Калининградской области полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Маршрутка» выявили иностранцев, которые незаконно трудились водителями общественного транспорта и такси. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители проверили свыше 570 объектов, включая маршрутные такси и автобусы, объекты транспортной инфраструктуры и строительства. В результате рейдов составлено 82 административных протокола, из них 52 по ст. 18.8 КоАП РФ, 10 по ст. 18.9 КоАП РФ. Установлено, что пятеро иностранцев осуществляли трудовую деятельность незаконно. К административной ответственности также привлечены 8 работодателей, которые нелегально привлекли на работу мигрантов. В отношении семерых водителей составлены протоколы за административные правонарушения в области дорожного движения.

По результатам рейдов сотрудниками УМВД вынесено 13 решений об административном выдворении за пределы РФ. Принято 25 решений о запрете въезда в страну. Выявлено 16 преступлений в сфере миграционного законодательства. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ.