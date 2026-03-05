В Пионерском вблизи ж/д путей власти разрешили построить гостиницу

Областные власти выдали разрешение на строительство комплекса апартаментов на ул. Вокзальной в Пионерском. Разрешение получило ООО «Дорспецсервис» 18 февраля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:19:010307:651, предназначенном под гостиничное обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 1000 кв. м, а стоимость по кадастру — 4,6 млн руб. Разрешение будет действительно до 18 февраля 2028 года.

ООО «Дорспецсервис» зарегистрировано на Советском проспекте в Калининграде. Генеральным директором и учредителем выступает Эдуард Мнацаканов. Основной вид деятельности компании — деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

Застройщик известен по строительству ЖК в последней зеленой зоне Сельмы на ул. Солдатской, 6 в 2021 году. Здание построили в районе городского рынка «Сельма», вблизи железнодорожных путей.