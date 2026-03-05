Зарплаты от 28000 до 176000: БСМП выставила более 20 вакансий для медработников

Все новости по теме: Медицина
В Больнице скорой медицинской помощи Калининграда открыто более 20 вакансий для медицинских работников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Калининградской области.

Медучреждение приглашает специалистов различного профиля — как врачей, так и средний медицинский персонал и сотрудников лабораторной службы. В зависимости от должности, квалификации и объема нагрузки уровень заработной платы варьируется от 28 тыс. до 176,5 тыс. руб. в месяц.

Наиболее высокий доход предлагают врачу-нейрохирургу — от 45 045 до 176 500 руб. Врач-анестезиолог-реаниматолог может рассчитывать на зарплату от 75 045 до 151 500 руб., а хирурги и травматологи-ортопеды — от 45 045 до 131 500 руб. Для терапевтов предусмотрена зарплата от 41 704 до 118 тыс. руб., для кардиологов — от 41 704 до 130 тыс., для неврологов — от 71 704 до 130 тыс. руб. Врачу-офтальмологу предлагают от 41 704 до 70 тыс. руб., врачам-рентгенологам и специалистам клинико-диагностической лаборатории — от 39 900 до 120 тыс. руб. Зарплата врача функциональной диагностики составляет от 39 520 до 85 тыс. руб., врача-эндоскописта — от 45 045 до 99 500 руб.

Учреждение также набирает средний медицинский персонал. Медицинские сестры палатных, процедурных и перевязочных кабинетов могут получать от 28 тыс. до 81,5 тыс. руб., операционные медсестры — от 70 тыс. до 112,8 тыс. руб.

Среди других вакансий — провизор с зарплатой от 65 до 70 тыс. руб., биолог с доходом от 35 до 39,5 тыс. руб., рентгенлаборант с оплатой от 28 до 73,5 тыс. руб., фельдшер-лаборант с зарплатой от 28 до 81,5 тыс. руб., а также санитары, которым предлагают от 35 до 64 тыс. руб. в месяц.

В региональном Минздраве добавили, что для сотрудников предусмотрены меры социальной поддержки.

Напомним, в октябре 2025 года министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев сообщил, что единовременные выплаты врачам при первом трудоустройстве достигают 1,8 млн руб., в зависимости от специальности и районов трудоустройства. Единовременные выплаты среднему медицинскому персоналу — до 900 тыс. руб. Кроме того, медицинским сотрудникам предусмотрена компенсация провоза багажа при переезде — до 100 тыс. руб. Увеличен до трех лет срок компенсации части оплаты за наём жилья в размере 15 тыс. руб.

