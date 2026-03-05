В Зеленоградске на месте бывшего ресторана «Прибой» разрешили построить отель

Областные власти выдали разрешение на строительство отеля на первой линии у побережья в Зеленоградске. Он появится на месте бывшего ресторана «Прибой» на ул. Тургенева. Разрешение получило ООО «Прибой» 24 февраля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:010301:148, предназначенном под предпринимательскую деятельность. Его уточнённая площадь составляет 4 812 кв. м, а стоимость по кадастру — 10,6 млн руб. Разрешение будет действительно до 24 февраля 2031 года.

ООО «Прибой» зарегистрировано на ул. Крымской в Зеленоградске. Генеральным директором выступает Елена Антимонова, а учредителем — крупный застройщик Леонид Кухарев. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых домов.

В июле 2025 года на заседании градостроительного совета Калининградской области рассматривались концепции застройки этой территории вместе с прилегающим санаторием «Чайка». Тогда архитектурные бюро представили несколько вариантов формирования гостиничного квартала с отелями различной этажности.

Урбанизм и гигантомания: как хотят застроить центр Зеленоградска

Напомним, что популярный некогда ресторан «Прибой» был построен в 1975 году, а снесен в 2013-м. Собственником этой территории, а также ООО «Санаторий Чайка» был бизнесмен и бывший депутат Госдумы Асанбуба Нюдюрбегов. Больше десяти лет назад его компания озвучила планы построить в Зеленоградске гостиничный комплекс, состоящий из двух 25-этажных гостиниц на 400 номеров и дома на 175 квартир. Эта идея прозвучала на выездном заседании регионального правительства в Зеленоградске. Встречена она была, надо сказать, весьма прохладно. Главный на тот момент архитектор области Александр Башин выразил сомнения в том, что такой комплекс хорошо впишется в прибрежную застройку. «От таких крупных зданий падает большая тень. Она падает на пляж, на променад, на все пространство. Где мы загорать-то будем?» — спросил Башин. Инвестор тогда заверял, что пляжа под пирсом нет, равно как и отдыхающих.

Территория, на которой планируется построить туристический комплекс, разделена на два участка с кадастровыми номерами 39:05:010301:1 и 39:05:010301:148. Согласно данным ФГИС ЕГРН, собственник первого участка — ООО «Санаторий Чайка», второй находится в муниципальной собственности, но с 11 ноября 2024 года в аренде у ООО «Прибой».

Примечательно, что в сентябре 2023 года участок площадью 2,265 кв. м на улице Крымской с кадастровым номером 39:05:010301:1 был получен Еленой Антимоновой в результате судебной тяжбы с муниципалитетом без торгов за 2,5 процента от кадастровой стоимости в 105 млн руб. Что касается территории «Прибоя», ее также несколько лет назад хотели отсудить, но суд встал на сторону муниципалитета.

В феврале 2026 года проект здания гостиницы получил положительное заключение негосударственной экспертизы.