В СНТ экскаватор провалился в выгребную яму, водитель погиб

В Калининграде водитель экскаватора погиб после падения техники в выгребную яму с водой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Происшествие произошло в районе СНТ «Полет». По данным спасателей, экскаватор с находившимся в кабине водителем провалился в заполненную водой выгребную яму.

Прибывшие на место водолазы поисково-спасательного отряда МЧС извлекли тело мужчины и передали его сотрудникам полиции.

В ликвидации последствий происшествия участвовали девять человек личного состава и две единицы техники МЧС России. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.