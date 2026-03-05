Инвестор о форте № 3: внешний вид и историческая атмосфера остались нетронутыми (фото)

Форт № 3 «Король Фридрих III», на территории которого в августе этого года должен открыться отель на 46 номеров, сохранит внешний вид и историческую атмосферу. Об этом и о сложностях, с которыми столкнулись предприниматели, занимавшиеся приспособлением исторического объекта к современному использованию, «Новому Калининграду» рассказала отельер и ресторатор Марина Агеева (она является соучредителем проекта).

Агеева сообщила, что изначально задачей было бережно восстановить объект и внимательно работать с деталями. Это отношение «позволило сохранить подлинный архитектурный облик форта № 3» и «в первую очередь — историческую кирпичную кладку».

«Тысячи кирпичей были тщательно очищены пескоструйным способом. За годы запустения стены местами оказались пронизаны древесными корнями — их аккуратно удалили, сохранив целостность сооружения. Центральная потерна находилась в тяжёлом состоянии: её потолок был покрыт плотным слоем копоти. Многие годы там разводили костры и жгли покрышки. Мы полностью устранили все эти следы, очистили и привели в порядок все поверхности», — рассказала она.

Также в процессе работ удалось сохранить такие ключевые исторические элементы как входная группа форта, портал и колонны.

«Была восстановлена и дренажная система, долгие годы скрытая под 30-сантиметровым слоем земли. Специалисты обнаружили и расчистили несколько колодцев, включая 15-метровый водозаборный колодец с насосной системой.

Кроме того, из-под грунта извлекли частично засыпанное башенное укрепление — железобетонную конструкцию, произведённую на предприятиях Крупп специально для оборонительных фортов. Подобных элементов сохранилось около двухсот на территории Германии и бывших немецких земель. Сегодня укрепление восстановлено и подготовлено для показа посетителям», — продолжила Марина Агеева.

Главной технической сложностью она назвала внедрение современных инженерных систем в историческое пространство.

«Изначально здесь отсутствовали электричество, водоснабжение, отопление, газ и канализация. Все коммуникации были спроектированы и проведены заново — при этом внешний вид и историческая атмосфера памятника остались нетронутыми.

А вообще самым сложным было решиться взять такой масштабный и сложный объект. Не испугаться объёма работ и согласований», — заключила соучредитель проекта.