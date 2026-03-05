Марина Агеева назвала дату открытия отеля на базе форта № 3 «Король Фридрих III» (фото)

Отель на базе форта № 3 «Король Фридрих III» (находится на улице Александра Невского) планируется открыть для посетителей 1 августа 2026 года. При этом разные пространства форта будут открываться поэтапно. Об этом «Новому Калининграду» сообщила отельер и ресторатор Марина Агеева, которая является соучредителем проекта.

«Ориентировочная дата открытия — 1 августа 2026 года, — сообщила Агеева. — Отель рассчитан на 46 номеров. Площадь каждого — от 45 м² до 60 м². Внутри форта планируется разместить отель, ресторан, спа-комплекс, открытый и крытый бассейны и выставочные залы. На территории форта будут проводиться мероприятия: выставки художников и фотографов, творческие и исторические встречи».

Агеева уточнила, что концепция приспособления форта к современным условиям не менялась, однако менялась концепция ресторана.

«Она будет кардинально отличаться от других наших заведений и от самого форта. Сначала мы собирались сделать китайский ресторан, я думаю, сейчас об этом уже можно рассказать. Затем мы собирались сделать акцент на гриле. А теперь у нас другая концепция, пока что она держится в секрете», — добавила она.







Ранее Марина Агеева сообщала, что отель в форту откроется в текущем году, однако не называла конкретных дат. Помимо отеля в объекте планируется разместить «Музей инженерной мысли».

В апреле 2024 года пресс-служба правительства Калининградской области заявила, что компания «Альтримо», принадлежащая супругам Агеевым, переносит открытие гостиницы в форту № 3 на 2025 год, а всех остальных объектов инвестпроекта — на третий квартал 2026-го.

1 ноября 2025 года форт № 3 «Король Фридрих III» закрылся для посещения.

Напомним, компания «Альтримо», учредителями которой являются супруги Агеевы, получила форт № 3 в аренду на 49 лет в 2016 году. Проект приспособления форта к современному использованию арендаторы собирались реализовать в 2017-2018 годах, и в итоге на его территории к Чемпионату мира по футболу-2018 должен был появиться гостинично-ресторанный комплекс, выставочный зал с экспозициями военного снаряжения «Фортификационное кольцо», фотоэкспозиция и другие полезные для туристов объекты. Однако к ЧМ-2018 объект не открылся. Сроки его реконструкции переносились.