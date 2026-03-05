В Калининграде вынесли на обсуждение схему участка под многоквартирным домом

Администрация Калининграда объявила о проведении общественных обсуждений по по рассмотрению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: пр-кт Победы, 141.

Обсуждения пройдут с 5 марта по 26 марта 2026 года. Документация размещена на официальном сайте администрации города в разделе, посвященном общественным обсуждениям и публичным слушаниям в сфере строительства.

С 6 по 12 марта экспозиция проекта будет представлена в МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» на площади Победы, 1, а также в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова на Московском проспекте.

В указанные сроки жители смогут направить предложения и замечания через официальный сайт администрации, платформу обратной связи, в журнале учета посетителей экспозиции либо в письменной форме через МКУ «ЦДОД». Консультации по проекту запланированы на 10 и 11 марта в здании центра документационного обеспечения.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений опубликованы на официальном сайте администрации.