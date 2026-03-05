Россельхознадзор: из Калининградской области отправили почти 12 млн тюльпанов

С начала февраля из Калининградской области в другие регионы России вывезли почти 12 млн срезанных тюльпанов. Поставки проходили под контролем регионального управления Россельхознадзора.

Как сообщили в ведомстве, с 1 по 27 февраля инспекторы проконтролировали отправку цветочной продукции, выращенной местными производителями, в Москву и Московскую область. Перед вывозом специалисты провели полный досмотр партий цветов и отобрали образцы для лабораторных исследований.

«Инспекторы Управления Россельхознадзора провели полный досмотр партий цветов. Отобранные пробы направлены на исследования в Калининградскую испытательную лабораторию ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — отметили в пресс-службе.

На основании лабораторных заключений Россельхознадзор оформил 67 фитосанитарных сертификатов, необходимых для вывоза продукции за пределы региона.