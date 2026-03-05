Россельхознадзор: из Калининградской области отправили почти 12 млн тюльпанов

Все новости по теме: Сельское хозяйство
Россельхознадзор: из Калининградской области отправили почти 12 млн тюльпанов

С начала февраля из Калининградской области в другие регионы России вывезли почти 12 млн срезанных тюльпанов. Поставки проходили под контролем регионального управления Россельхознадзора.

Как сообщили в ведомстве, с 1 по 27 февраля инспекторы проконтролировали отправку цветочной продукции, выращенной местными производителями, в Москву и Московскую область. Перед вывозом специалисты провели полный досмотр партий цветов и отобрали образцы для лабораторных исследований.

«Инспекторы Управления Россельхознадзора провели полный досмотр партий цветов. Отобранные пробы направлены на исследования в Калининградскую испытательную лабораторию ФГБУ „ВНИИЗЖ“», — отметили в пресс-службе.

На основании лабораторных заключений Россельхознадзор оформил 67 фитосанитарных сертификатов, необходимых для вывоза продукции за пределы региона.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter