Облвласти разрешили построить здание бытового обслуживания на проспекте Мира

Областные власти выдали разрешение на строительство здания бытового обслуживания на проспекте Мира, 135, в Калининграде. Разрешение получило физическое лицо 19 февраля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:110822:435, предназначенном под бытовое обслуживание. Его уточнённая площадь составляет 667 кв. м, а стоимость по кадастру — 1,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 19 февраля 2029 года.

Проект прошел экспертизу 16 февраля. Тогда стало известно, что строительством займется учредитель и директор «Сантермо-проект» Евгений Афонин. Основной вид деятельности фирмы — деятельность в области архитектуры.