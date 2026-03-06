Суд взыскал компенсацию с жителя области, травмировавшего ребенка костями животных

Суд взыскал компенсацию с жителя области, травмировавшего ребенка костями животных

В Гурьевском районе в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в связи с причинением травмы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным ведомством было установлено, что в мае 2024 года на ул. Московской в пос. Константиновка Гурьевского района в ходе конфликта местный житель бросил кости животных в открытое окно автомобиля своей соседки, в котором в это время находился ее несовершеннолетний сын. В результате этого 8-летнему мальчику были причинены ушибы.

По иску районного прокурора суд взыскал с мужчины в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

