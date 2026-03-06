В таможенном управлении назвали претензии перевозчика Степанюка необоснованными

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Северо-Западном таможенном управлении сообщили, что претензии гендиректора ООО «ДСВ Транспорт» Леонида Степанюка к ведомству необоснованны. Развернутый комментарий по поводу выступления перевозчика на собрании КРОО «Ветераны госслужбы», посвященном обсуждению проблем жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях, «Новому Калининграду» прислала пресс-служба управления.

«В представленных цитатах гражданина Леонида Степанюка отсутствует конкретная информация о нарушениях таможенного законодательства ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании в действиях должностных лиц и таможенных органов, также иная информация, послужившая поводом для обсуждения работы таможенных органов на „региональном Минтрансе“, — сообщили в пресс-службе. — Необходимо подчеркнуть, что таможенные органы на регулярной основе на различных площадках организовывают взаимодействие с участниками ВЭД и представителями АСМАП для целей получения объективной оценки работы, выработки совместных предложений по оптимизации взаимодействия в рамках компетенции».

В таможне особо отметили, что «любое лицо вправе обжаловать решения, действия (бездействие) таможенных органов или их должностных лиц в порядке и сроки, которые установлены законодательством», и этот порядок предусмотрен главой 51 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Напомним, что ранее Леонид Степанюк заявил, что калининградская таможня чересчур усложнила жизнь местным перевозчикам и лишь углубляет кризис в отрасли.

«Таможня с учётом пошлин больше мешает, чем помогает. И теряем мы гораздо больше, чем таможня собирает. Сейчас вообще надо жёстко ставить вопрос ребром по таможне, потому что всё, что касается пошлин... что она сейчас творит... она только мешает и ещё углубляет кризис. То есть мы считаем (я грубо сейчас скажу), что таможня для бизнеса — это главный враг в Калининграде», — заявил Степанюк.

