Все новости по теме: Безопасность
В Калининградской области анонсировали усиленные рейды «Нетрезвый водитель»

С 6 по 9 марта на территории Калининградской области планируют провести усиленные рейды, направленные на пресечение управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Об оперативно-профилактическом мероприятии «Нетрезвый водитель» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

«Последствия нетрезвого вождения могут закончиться не только административной или уголовной ответственностью, но и непоправимыми последствиями для жизни и здоровья. Берегите свою и чужие жизни. Если выпили, ограничьтесь ролью пассажира или пешехода. Выбирайте такси или общественный транспорт», — говорится в сообщении ГАИ.

Свидетелей опасного поведения на дороге просят обращаться по единому номеру экстренных служб 112 или телефону 552-811.

